Beklentilerin aksine Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi.

Önceki Para Politikası Kurulu’nda politika faizi yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e yükseltilmişti. Politika faizi aynı seviyede tutuldu.

Merkez Bankası açıklamasında şöyle dendi: "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmasına, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir."

Bugünkü beklentiler bankanın 100 ila 300 baz puan arasında artış yönündeydi. Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış beklediklerini, yüzde 10.25'ten yüzde 12'ye yükseltileceğini öngörmüştü.

Dolar faiz artışının beklendiği PPK öncesi 7.78 TL'ye kadar gerilemişti. Kararın hemen ardından 7.95 TL'ye yükseldi.

'Likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına karar verildi'

PPK duyurusunun devamında politika faizini değiştirmeden faiz koridorunu yükselterek likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildiği belirtilerek şöyle dendi:

"Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir.

Kurul, dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

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