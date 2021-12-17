Merkez Bankası'nın faiz kararı, enflasyon ve döviz kurlarını nasıl etkiliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan daha indirdi.

Politika faizi, yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürüldü. Dolar/TL kuru karar sonrası 15,65'i aştı. Türk Lirası'nın bugünkü değer kaybı yüzde 5'i geçti.

Türkiye’nin de arasında olduğu gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları faiz arttırımına giderken, Türkiye eylül ayından beri politika faizini düşürüyor.

Merkez Bankası’nın bu kararı ekonomideki tüm göstergeleri etkiliyor. Döviz kurları rekor üstüne rekor kırıyor. Enflasyon yükseliyor. Fiyatlar her gün artıyor.

Fakat Merkez Bankası'nın asli görev tanımında fiyat istikrarını sağlamak var.

Cumhurbaşkanının faize karşı tutumu ve Merkez Bankası’nın bunun etkisinde kaldığı yorumları yapılıyor ve kurumun bağımsızlığı da tartışılıyor.

Peki fiyat istikrarı nedir? Herkes için neden önemli ve nasıl sağlanır?

Enflasyon düşmeden faiz düşürülürse ne olur?

Faiz ile döviz arasında nasıl bir ilişki var? Ve enflasyon bundan sonra nasıl seyreder?

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp ve ekonomist Koray Alper konuyu BBC Türkçe için değerlendirdi.

Haber-Video: Esra Yalçınalp

Grafikler: Osman Kaytazoğlu