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Ekonomi

Merkez Bankası’nın dövize müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 2 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti

17 Aralık 2021 19:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutar yaklaşık 2 milyar dolar oldu.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.
 
TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

1 ayda beşinci müdahale

Bu müdahale TCMB'nin Aralık başından bu yana yaptığı beşinci müdahalesi oldu. Bloomberg'in haberine göre doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutar yaklaşık 2 milyar dolar oldu.
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