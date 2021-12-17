Merkez Bankası’nın dövize müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 2 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.
TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
1 ayda beşinci müdahale
Bu müdahale TCMB'nin Aralık başından bu yana yaptığı beşinci müdahalesi oldu. Bloomberg'in haberine göre doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutar yaklaşık 2 milyar dolar oldu.