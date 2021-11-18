Merkez Bankası kaynakları: Kararın gecikmesi teknik sorundan; son dakikaya kadar bankada kimse kararı bilemez

T24 Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanması tartışma yarattı. Merkez Bankası’nda geçmişte görev yapmış bankacılar yakın tarihte bu kadar gecikmenin hiç yaşanmadığını belirttiler. T24’e bilgi veren Merkez Bankası kaynakları ise gecikmenin tümüyle teknik sorundan kaynaklandığını, açıklamanın internet sitesine yüklenmesinde sorun yaşandığını, bunun ilk kez gerçekleştiğini ifade ettiler.

"Kararı kimse bilmez"

Öte yandan Merkez Bankası’nın 14:05’te açıkladığı faiz kararı öncesinde dolar da yaşanan düşüş de tartışma doğurdu. Sabah saatlerinde dolar 10.50 TL'ye kadar geriledi.

Sosyal medyada dile getirilen iddialar arasında, olası bir sabit tutma kararını önceden öğrenenlerin satışının düşüş yarattığı da bulunuyordu.

Bu iddiaların aksine Merkez Bankası faizi piyasanın beklediği gibi 100 baz puan indirdi. T24’e bilgi veren Merkez Bankası kaynakları, son dönemde faiz kararının açıklanmasının hemen öncesinde kurda sert hareketler yaşandığını belirterek, “Kararı banka içinde hiç kimse son dakikaya kadar öğrenemez” dedi.