Merkez Bankası kararı sonrası döviz kurlarında yeni zirve: Dolar, 15,74, euro 17,84 lirayı gördü

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladığı sırada 15,21 olan dolar kuru, 15,74 lira seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Euro ise rekorunu 17,84 lira seviyesine taşıdı.
Dolar/TL sabah saatlerinde 15,28 lira, euro da 17,27 lira seviyesiyle rekor tazelemişti.
Döviz kurlarında gelen ilk tepkinin ardından saat 15.07 itibariyle dolar 15,47, euro ise 17,50 seviyesinden fiyatlanıyor.
Akşam saatlerinde kurlarda yükseliş hızlanırken, saat 17.45 sıralarında dolar 15,74, euro 17,84 lirayı gördü.
Merkez Bankası saat 14.00'da açıkladığı faiz kararıyla politika faizini yüzde 15'den yüzde 14'e düşürdü.
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