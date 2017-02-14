Merkel'e çağrı: Mülteci anlaşması imzalama

Almanya'da Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring- Eckhardt ve Sol Parti lideri Katja Kipping, Almanya Yazı İşleri Ağı'na mülteci politikasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Alman Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt, "Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı hatayı, Türkiye ile imzaladığı kirli mülteci uzlaşması ile bu ülkenin Batılı ülkelerin eleştirilerinden muaf bırakılması durumunu Tunus'ta da tekrar etmemeli” dedi.

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in başkent Berlin'e yapacağı gezi öncesinde Sol Parti Genel Başkanı Katja Kipping de Merkel'a çağrıda bulundu. Kipping, Merkel'in Tunus'ta mülteci kampları açılması konusunda her türlü planından vazgeçmesi ve Tunus Başbakanı'na mültecilerle mücadeleyi sertleştirmesi değil, insan haklarına saygılı olma talebinde bulunmasını talep etti.

"Tunus güvenli ülke konumunda değil"

Uluslararası Af Örgütü'nün Tunus'ta polis şiddetinin yine arttığına işaret eden raporuna da değinen Katrin Göring-Eckardt, "İşkence insan onuruna aykırıdır ve sadece Tunus'un itibarını sarsmakla kalmamaktadır, IŞİD'in kendine militan devşirmesi için en iyi gerekçedir” ifadelerini kullandı.

Göring-Eckardt, Merkel'in Tunus Başbakanı Şahid ile temaslarında bu yöndeki suçlamaları dile getirmesi gerektiğini söyledi ve "Bu suçlamalar Tunus'un güvenli değil, gerçekte güvensiz bir ülke olduğunun da belgesidir” diye konuştu.

"Tunus sınırdışı edilenleri kabul etsin"

Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) meclisteki içişleri sözcüsü Stephan Mayer ise Almanya'nın geri göndermekle yükümlü olduğu Tunus vatandaşlarını kabul etme konusunda Tunus'un daha fazla işbirliğine açık olması gerektiğini vurguladı.

Mayer, Tunus Başbakanı Şahid'in çok sayıda Tunus vatandaşının ülkeyi terk etmesi ve radikalleşmesi karşısında hükümetinin nasıl bir tavır aldığını da açıklamak zorunda olduğunu savundu.

Mayer, "Anis Amri olayı Tunus'un uluslararası hukuk uyarınca sınır dışı edilen vatandaşlarını ülkeye daha hızlı bir biçimde kabul etmesi gerektiğini gözler önüne seriyor” açıklamasını yaptı.

Tunus kökenli Amri 19 Aralık 2016 tarihinde bir TIR'la Berlin'de Noel panayırına saldırı düzenlemiş, olayda 12 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Saldırı öncesinde Alman güvenlik birimlerinin terör şüphelisi olarak nitelendirdiği bu kişinin ülkesi Tunus'a sınır dışı edilmesi planlanmış, ancak Tunus'un gerekli belgeleri geciktirmesi nedeniyle işlem gerçekleşememişti.

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AFP/ÇA/HS