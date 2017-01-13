Merkel: ABD'nin AB'ye desteği garanti değil

Donald Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasına günler kala Avrupa'da Trump'ın Atlantik ötesi ilişkilere ne kadar bağlı kalacağı konusunda endişeler artarken, Almanya Başbakanı Merkel, Brüksel ziyareti sırasında yaptığı bir konuşmada AB'nin dünya siyaset sahnesinde daha fazla sorumluluk alması için çağrıda bulundu.

Merkel, Belçika ziyareti sırasında Leuven ve Ghent üniversitelerinden fahri doktora aldıktan sonra şöyle konuştu: "Geleneksel ortaklarımız anlamında ki burada Atlantik ötesini de kast ediyorum, Avrupa ile yakın işbirliği yapacakları konusunda sonsuz bir garanti yok."

Merkel'in Trump'ın ismini kullanmasa da ABD'nin müstakbel başkanının seçim kampanyasında NATO'ya eleştirel yaklaşıp birliğe ABD'nin yaptığı katkıyı değerlendireceğini söylemesine atıfta bulunduğu değerlendirildi. Merkel "Avrupa on yıllardır karşılaştığı en büyük zorluklarla yüz yüze" diye konuştu. Merkel AB'nin ABD desteğine güvenmesinin "saflık" olacağını söyledi.

Merkel ayrıca İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının savunma ve diğer konularda işbirliğini arttırmaya çalışan birlikte dayanışmanın önemini gösterdiğini belirtti. AB aralık ayında düzenlenen bir zirvede güvenlik ve savunma alanında işbirliğini genişletme kararı almıştı.

Merkel: Sınırlar daha iyi korunmalı

Almanya'da Eylül ayında yapılacak seçimlerde tekrar seçilmeyi deneyecek olan Merkel, Suriyeli mülteci politikası nedeniyle eleştiriliyor. Merkel, Avrupa'nın sınırlarını daha iyi koruma ve giriş çıkışları denetlenme işini hızlandırması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Lüksemburg'da yaptığı bir basın toplantısında da Avrupa topraklarında yaşanan terörist saldırıların ardından AB üyesi ülkeleri güvenlik alanında işbirliği yapmaya çağırdı.

Serbest dolaşım

Merkel birlik üyelerinin veri paylaşımı ve birliğe girenlerin kayıt altına alınması konusunda işbirliğinin arttırılması gerektiğini kaydetti.

Merkel "Herkes bunun aciliyetini ve başarılı olmazsak her ülkenin kendi sınırlarına kontrol getireceğini ve bu durumda da serbest dolaşımın mümkün olmayacağını görüyor" şeklinde konuştu.

Merkel terörizmle başa çıkmanın zorluklarını bildiğini ancak sınır ötesi işbirliğinin öneminin arttığını söyledi.

Son yıllarda ard arda Avrupa başkentlerinde yaşanan terör saldırıları nedeniyle birçok kişi yaşamını yitirirken, terör saldırıları güvenlik konusunda işbirliği tartışmalarını alevlendirdi.

Aralık ayında Berlin'de Noel pazarına düzenlenen terör saldırısında 12 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından Almanya'da güvenlik tehditleriyle başa çıkmak için yeni tedbirler alındı.

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AFP, Reuters/SSB/BS