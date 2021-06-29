Merih Demiral, Juventus'tan ayrılmak istiyor

İtalya Serie A ekibi Juventus'tan ayrılacağı konuşulan milli yıldız Merih Demiral ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

EURO 2020'de A Milli Takım formasıyla mücadele eden Merih Demiral'ın adı transfer haberlerinde geçmeye devam ediyor.

Sky Sport'un verdiği habere göre Roma'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, Merih Demiral'ın transfer edilmesi için yönetimden talepte bulundu.

Haberde Juventus'un milli yıldız için 40 milyon Euro istediği ve tarafların önümüzdeki günlerde görüşebileceği detayları da verildi.

Calciomercato'da yer alan habere göre ise Merih Demiral, ayrılmak istediğini Juventus yönetimine resmen iletti. Haberde, Merih'in Bonucci, Chiellini ve De Ligt gibi isimlerin arkasında kalması sebebiyle ayrılmak istediği de ifade edildi.