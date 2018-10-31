Menemen kupada tur arıyor

MENEMEN, (DHA) -

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup lideri Menemen Belediyespor yarın Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur maçında evinde Zonguldak Kömürspor\'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı\'nda saat 17.00\'de başlayacak müsabakayı Turgut Doman yönetecek. İzmir ekibi ligde aynı grupta yer aldığı ve taraftarının önünde 3-1 mağlup ettiği rakibini bu kez kupada dize getirmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler taraftarının önünde tur atlayarak pazar günü ligde evinde oynayacağı Bugsaşspor maçı öncesi moral bulmayı hedefliyor.