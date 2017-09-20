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Spor

Menemen gole doymuyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2

20 Eylül 2017 14:28

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta üçte üç yaparak 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur müsabakasında Darıca Gençlerbirliği engelini de rahat aşıp iki kulvarda yoluna devam etti. Oynadığı 3 lig ve 1 kupa maçında ağları 16 kez havalandıran sarı-lacivertliler tribünleri gole doyururken, maç başına 4 gol ortalaması yakaladı. Ligin ilk haftasında Kocaeli Birlikspor\'u 4-1 yenen İzmir ekibi, Sarıyer deplasmanından 3-1\'lik galibiyetle döndü. Ardından İnegölspor\'u 5-1 mağlup etmeyi başaran sarı-laciverti ekip Darıca Gençlerbirliği\'ne de gol yağdırdı.

Kupa maçında rakibini 4-2 ile geçen Menemen, hücumda ne kadar etkili bir ekip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Teknik direktör Suat Kaya, Darıca karşılaşmasında ligde forma şansı bulamayan ya da az süre alan 7 oyuncuyu ilk 11\'de sahaya sürdüğünü söyledi. Futbolcularına övgüler yağdıran Kaya, \"Kimi oynatırsam oynatayım, giydiği formanın hakkını vermek için terinin son damlasına kadar mücadele ediyor. Darıca Gençlerbirliği müsabakasında şans verdiklerim gerekeni yaptı. Kupada tur atladığımız için mutluyum. Zorlu bir sezon bizi bekliyor. O nedenle herkes hazır olmalı\" dedi.

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