Menemen'deki Deve güreşlerine, HAYTAP'tan tepki

İzmir'de, Menemen Belediyesi'nce bu yıl 8'incisi düzenlenen Deve Güreşleri'ne, Hayvan Hakları Federasyonu'ndan (HAYTAP) tepki geldi. Basın Sözcüsü Şule Baylan, Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile Menemen'de deve güreşlerinin düzenlenmeyeceğine dair protokol imzaladıklarını, Aksoy'un bu protokole uymadığını söyledi. Aksoy ise deve güreşlerinin gelenek olduğunu, bunu yaşatacaklarını, gelecek yıllarda daha görkemli etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı.

Menemen Belediyesi'nce bu yıl 8'incisi düzenlenen Deve Güreşleri, Türkeli Mahallesi Hatundere mevkisinde gerçekleştirildi. Ege Bölgesi illerinden gelen 150 deve sahibinin katıldığı etkinliğe, HAYTAP'tan tepki geldi. HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy ile ilçede Deve Güreşleri'nin düzenlenmeyeceğine dair protokol imzaladıklarını, Aksoy'un ise bu protokole uymadığını kaydetti. Başkan Aksoy'un herkesi hayal kırıklığına uğrattığını savunan Baylan, "Hala buna 'gelenek' demekte ısrarcı bir hayvan dövüşçüsü belediye başkanı, nasıl oluyor da oradaki halkı temsil ediyor? Böyle bir gelenek yok. İslamiyette arena kültürü yoktur. Hiçbir hayvan dövüştürülemez. Göçebe toplumlarda develer çiftleşme dönemlerinde birbirlerine reverans yapmak için bir araya geldiklerinde, insanlar bunları izlemiş ve eğlenmiş. Bunun adı 'gelenek' değil. Kaldı ki ne gelenekler var, biz artık onları yok ettik. Sokakta ayı oynatmak da bir gelenekti, atlı tramvaylar da bir gelenekti. Ama gelenek ve görenekler çağdaş yaşama göre şekil alıyor. Hiçbir hayvanı fıtratının dışında dövüştüremezsiniz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1978 yılında 'Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne imza attığını, o beyannamede de 'Hiçbir hayvan eğlence amaçlı ve gösteri için kullanılamaz' maddesinin bulunduğunu anımsatan Baylan, "Bütün bunları bilmesine rağmen bir belediye başkanının kendini savunmak için geleneklere sarılması garip bir durum. İspat edemeyiz ama bu tür durumlarda bahis ihtimali aklımıza geliyor. Biz bu geleneği reddediyoruz. Seçim öncesinde asla deve güreşlerine onay vermeyeceğine dair maddenin olduğu protokolü imzaladı. Bu protokole uymadı" diye konuştu.

Belediye Başkanı Aksoy da Türk kültüründe deve güreşleri geleneğinin bulunduğunu belirterek, "Bu bizim geleneğimiz, göreneğimiz. Deve güreşleri; yörük kültüründe, Türk kültüründe var olan bir şey. Göçebeliğin getirmiş olduğu bir kültürdür. Sonuçta bizim yaşantımızın içinde olan şeyler" dedi.

HAYTAP'ın, geleneklerle uğraşmasının doğru olmadığını savunan Aksoy, "Toplumun geleneği ve göreneği ile çatışmanın bir alemi yok. Doğru da değil. Hayvan hakları dernekleri, sokak hayvanları ile ilgili çözümler üreterek bizlere sunsun. Biz de gereğini yerine getirelim. Şu ana kadar bize hangi çözümü ürettiler de biz 'hayır' dedik. Sonuçta hepsine 'tamam' dedik. Ama şu bir gerçek ki deve güreşleri bizim kültürümüzde var olan bir şey. Bu kültürü de biz yaşatma inancındayız ve yaşatacağız da. Hiç kimse kendisine siyasal bir çıkar, rant peşinde koşmasın. Deve güreşleri yüzyıllardır olan bir şey" diye konuştu.

Programın yalnızca Menemen'de değil şu anda 4- 5 şehirde daha gerçekleştirildiğini belirten Başkan Aksoy, etkinliği gelecek yıl daha görkemli yapacaklarını söyledi.











