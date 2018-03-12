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Spor

Menemen Belediyespor mutlu döndü

İZMİR,(DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi yakından ilgilendiren maçta takipçisi Hatayspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalıp 2 puan farkla liderliğini koruyan Menemen Belediyespor, evine mutlu döndü

12 Mart 2018 14:40

İZMİR,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta zirveyi yakından ilgilendiren maçta takipçisi Hatayspor\'la deplasmanda 0-0 berabere kalıp 2 puan farkla liderliğini koruyan Menemen Belediyespor, evine mutlu döndü. Teknik direktör Suat Kaya, zorluk derecesi yüksek bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, \"Liderliği sezon sonuna kadar bırakmaya niyetimiz yok\" dedi.
Maçın son dakikalarında Hatayspor\'un direncinin kırıldığını anlatan deneyimli çalıştırıcı, \"Son bölümde önemli fırsatlar yakaladık. Hatay\'dan galibiyetle de dönebilirdik. Ancak kazanamasak da kaybetmedik\" diye konuştu. 
Ligin bitimine 8 hafta kaldığını hatırlatan Suat Kaya, \"Artık dönüm maçları oynayacağız. Üst sıralardaki rakiplerimizin çoğuyla karşılaştık. Artık alt sıralarda yer alan ekiplerle oynayacağız. Fikstürümüz biraz daha kolay görünse de maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Çok dikkatli olup ciddiyeti elden bırakmayacağız. İlk 4 takım zirve için kıyasıya çekişiyor. Sezon sonunu iple çekiyoruz. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum\" yorumunu yaptı.
58 puanla zirvede olan sarı-lacivertliler, 18 Mart Pazar günü Tokatspor ile evinde kozlarını paylaşacak.

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