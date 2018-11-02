Menemen Belediyespor kupayı önemsiyor

İZMİR, (DHA) -

ZİRAAT Türkiye Kupası\'nda evinde Zonguldak Kömürspor\'u 2-0 yenerek 5\'inci Tur\'a yükselen Menemen Belediyespor, ligde olduğu gibi kupada da başarı yakalamak istiyor. Zonguldak ekibi karşısında ideal ilk 11\'i sahaya sürdüğünü ifade eden teknik direktör Suat Kaya, \"Kupada ilk turlarda fazla oynamayan oyuncuları görmek isteriz. Ancak salı gününden itibaren turnuvaya katılan takımınların ne kadar arzulu ve istekli olduklarını gördük. Bu yüzden takımda oynamaya gitmedik. Kazanmak için oynadık. Net bir skorla galip geldik. Şimdi ligde evimizde Bugsaşspor\'u yenerek liderliğimizi korumak istiyoruz\" dedi.

Deneyimli teknik adam, kupada üç büyüklerle eşleşmeleri halinde büyük onur duyacaklarını ekledi.