Menemen Belediyespor-Kasımpaşa: 1-2

Gökay ÖZALP / İZMİR, (DHA)
STAT: İlçe
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Serkan Çimen (xx), Utku Tunavelioğlu (xx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (x) - Semih (xx), Alberk (x), Veli (xx), Mert (x), Taşkın (x) (Dk. 68 Umut x), Samet (xx), Murat Erdemir (x), Mustafa (x) (Dk. 65 Okan xx), Serhat (x), Ali (x) (Dk. 72 Murat Elkatmış x)
KASIMPAŞA: Eray (xxx) - Onur (xx), Josue Sa (xx), Hakan (xxx), Yılmaz (x) (Dk. 46 Veysel xx), Veigneau (xxx), Tarkan (xx) (Dk. 57 Pavelka xx), Sadiku (xxx), Özgür (xxx), Koita (xx) (Dk. 71 Diagne x), Eduok (xxx),
GOLLER: Dk. 55 Özgür, Dk. 60 Veysel (Kasımpaşa), Dk. 86 Okan (Menemen Belediyespor)
SARI KARTLAR: Özgür, Onur (Kasımpaşa), Umut (Menemen Belediyespor)
Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Kasımpaşa deplasmanda 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor\'u 2-1 yenerek avantajı cebine koydu. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 55\'inci dakikasında Özgür ile perdeyi açan İstanbul ekibi 60\'ıncı dakikada Veysel\'le 2. golü buldu. Menemen Belediyespor 86\'ncı dakikada Okan\'la farkı 1\'e indirse de Kasımpaşa İzmir deplasmanından istediği aldı.
1\'inci dakikada gelişen Menemen atağında Mustafa\'nın sağ kanattan pasında arka direkte topu son olarak önünde bulan Ali\'nin şutunda kaleci Eray gole izin vermedi.
14\'üncü dakikada Kasımpaşa atağında Eduok\'un soldan ortasında Koita\'nın kafa şutu kaleci Amir\'de kaldı.
28\'inci dakikada Menemen gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Mustafa\'nın önüne çıkardığı topa Ali\'nin sert şutu üstten dışarı çıktı.
Mücadelenin ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
55\'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eduok\'un soldan ortasında ceza sahasına sokulan Özgür, yere düşerken dokunup ağları havalandırdı: 0-1.
59\'uncu dakikada ev sahibinden Serhat\'ın ara pasında Taşkın\'ın ceza yayından şutu kaleci Eray\'da kaldı.
60\'ıncı dakikada fark 2\'ye çıktı. Kornerden gelen topu Pavelka kafayla aşırttı, Veysel penaltı noktası üzerinde şık bir vuruşla kaleci Amir\'i avladı: 0-2.
86\'ncı dakikada fark 1\'e indi. Ceza sahasına sarkan Serhat\'ın yerden pasında Okan topu boş kaleye yuvarladı: 1-2