Menajeri Lemina'yı Beşiktaş'a önerdi

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren ve Alman ekibi Werder Bremen'le anlaştığı iddia edilen Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim forvet, savunma, kanat ve kaleci arayışlarını sürdürürken ilginç bir teklifle karşı karşıya kaldı.

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren ve Almanya'dan Werder Bremen'in yakın markajında olan ve Alman ekibiyle anlaştığı iddia edilen Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilirken, yönetimin bu teklifi değerlendireceği belirtildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın', Gabonlu futbolcu hakkında olumlu görüş bildirirse siyah-beyazlı yönetim bu kez İngiliz kulübü Southampton'a Lemina için kiralama teklifinde bulunacak.

Gabonlu oyuncu futbol hayatına Lorient'te başladıktan sonra sırayla Marsilya, Juventus, Southampton ve son olarak da Galatasaray forması giydi. Lemina'nın kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.