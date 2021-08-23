Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 yılı için memur ve memur emeklilerine verilecek zam oranını açıkladı.

Buna göre; memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk altı ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci altı ay için ise yüzde 7 artı enflasyon farkı üzerinden zam verildi. Toplamda memurların alacağım toplam zam 2022 için yüzde 12 olarak gerçekleşti.

2023 için ise ilk altı ay için yüzde 8 zam artı enflasyon farkı ve ikinci altı ay için yüzde 6 artı enflasyon farkı üzerinden zam verildi.

Ayrıca 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıkarıldı.

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için ise "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır" ifadesini kullandı.

Bilgin, sözleşmeli çalışanlara ilişkin ise "Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Hükümet, memur ve memur emeklisi için 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 artı enflasyon farkı önermişti.

Hükümetin 2023 için önerisi ise ilk 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 artı enflasyon farkı olarak gerçekleşmişti.

Memur sendikaları ise 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunurken ayrıca taban aylığa 600 lira seyyanen zam talebinde bulunmuştu.