Meme kanserli kadınlar yaşamı 'yoga'ladı

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE\'de kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olan meme kanserine dikkat çekmek isteyen Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu (YASOS) \'Yaşamı Yogalıyoruz\' etkinliği düzenledi. Ülkemizde görülme sıklığının giderek artığı meme kanserine yakalanarak tedaviyle iyileşen ve henüz tedavi sürecinde olan İzmirli kadınlar yoga etkinliğine katılarak \"Yaşama sıkı sıkı bağlıyız\" mesajı verdi.

Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu Başkan Yardımcısı ve Bilgisayar Programcılığı Öğrencisi Buse Energin koordinatörlüğünde düzenlenen \'Yaşamı Yogalıyoruz\' etkinliğine meme kanseri ile mücadele eden kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1.5 saat süren yoga dersini de aynı zamanda balerin ve yoga eğitmeni olan Buse Energin gerçekleştirdi. Meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Energin, şöyle dedi:

\"Sosyal Sorumluluk Topluluğu olarak her yaş grubuna açık olan etkinliğimiz için SağKal ve Meme Kander dernekleri ile görüştük. Bu dernekler vasıtasıyla da İzmir\'de meme kanseri tedavisi görüp iyileşen ya da halen daha tedavi sürecinde olan kadınlarımıza ulaştık. Kendilerini yoga dersine davet ederek bir nebze olsun zihinlerini ve bedenlerini rahatlatmak istedik. 1.5 saati geçen etkinlik sonunda yüzlerinin güldüğünü görmek beni çok mutlu etti. Hepsi hayatlarında ilk kez yoga yaptılar ve bundan sonra hep yapmak istediklerini dile getirdiler. Topluluk olarak meme kanseri ile ilgili etkinliklerimiz sürecek.\"

HEM RUHUMUZ HEM BEDENİMİZ DİNLENDİ

Mühendis olan Ahu Yağcı, şöyle dedi:

\"Meme kanserine yakalanıp, iyileşmeyi başarmış bir kadın olarak bu etkinliğe katılmayı özellikle çok istedim. Burada enerji dolu bir gün geçirdim. Pembe kurdeleli biri olarak güzel bir ekiple yoga yapmak süperdi. Bu hastalıkla mücadele eden tüm kadınlarımıza tavsiyem asla yaşamı bırakmayın ve pozitif olun\" dedi. Mühendis Ece Çinik de pembe kurdelelerini takarak yogaya başladıklarını belirtti ve \"Bunca koşturmacanın içinde hem bedenimin hem de ruhumun dinlendiği mükemmel bir zaman geçirdim. Bundan sonra kendime daha çok zaman ayırmayı düşünüyorum.\"

Meme Kander Kurucu ve Dönem Başkanı Çiğdem Beşkardeş, 12 yıldır aktif bir şekilde çalıştıklarını, bugüne kadar gerek yerel yönetimlerin gerek derneklerin gerekse de sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 12 bin kadına ulaşarak meme muayenesi konusunda uzman kişilerce bilgi verilmesini sağladıklarını anlattı.

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