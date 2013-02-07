Melo, TFF Tahkim Kurulu'nda kendisini savundu

Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, Spor Toto Süper Lig’deki Beşiktaş derbisinde rakip futbolcu Oğuzhan Özyakup’a tükürdüğü gerekçesiyle verilen 4 maçlık cezaya yapılan itirazın ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’nun duruşmalı toplantısına katıldı. Ardından İstinye'deki Federasyon binasından ayrıldı.

Sarı-kırmızılı idareciler ve Melo, binaya girişte medya mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı. Brezilyalı futbolcu, derbi maçta Oğuzhan Özyakup ile yaşadığı diyaloğun ardından kırmızı kart görmüş ve rakip oyuncuya tükürdüğü gerekçesiyle de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) oyuncuya 4 maç ceza vermişti.

'Seydou Keita yolda mı?'

Avrupa'nın en önemli orta saha oyuncularından biri olan Sneijder ve dünyanın sayılı golcüleri arasında gösterilen Drogba'yı renklerine bağlayarak büyük yankı uyandıran Cimbom'un, Seydou Keita'yı da kadrosuna katabileceği ileri sürüldü. Bu iddia, Drogba'nın ayrılışının şokunu hâlâ üzerinden atamayan Çin'den geldi.

Melo'nun yerine'

Ülkenin bazı önemli gazeteleri, Keita'nın da Drogba'nın izinden ilerleyip G.Saray'a gelebileceğini iddia etti. Türkiye'de ara transfer döneminin kapanmış olması nedeniyle bu transferin şimdi gerçekleşme şansının bulunmadığına dikkat çeken Çin medyası, Malili orta saha oyuncusunun sezon sonunda sarı- kırmızılı takımın yolunu tutmasının kimseyi şaşırtmaması gerektiğini vurguladı. Haberlerde, "Kiralık oynayan ve bu sezon performansı yeterli bulunmayan Melo ile yollar ayrılarak, Keita alınabilir"

gibi yorumlar bulunması da dikkat çekti.