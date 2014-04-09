Melo: Emre beni dans edilebilecek biri sandı

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, Globo Esporte'den Felipe Schmidt'e derbi karşılaşmasında yaşananlar hakkında, “Emre beni kendisiyle dans edebilecek 'forro' dansçısı sandı” dedi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından en çok konuşulan isim olan Felipe Melo Globo Esporte'den Felipe Schmidt'e telefonla düşüncelerini anlattı.

İlginç ifadeler kullanan Brezilyalı yıldız şöyle konuştu;

"Bu konuda canlı yayında konuşmam çünkü konuşmalar yalan yanlış Türkiye'deki gazetelere yansıyor. Çeviri sorunu yaşanıyor. Ama şunu söyleyebilirim; Emre beni kendisiyle dans edebilecek 'forro' dansçısı sandı. Fakat benim bu konuda vahşi bir tecrübem olduğunu bilmiyordu. Atıldığında göz göze geldik. Gözlerinde benim kendisinden daha üstün olduğumu anlamış ve bana saldırmak isteyen bakışları gördüm. Yaptığım hareket direkt onaydı. Yoksa Brezilyalı gazetecilerin her zamanki yalanları gibi herhangi bir provokasyon amacım yoktu."