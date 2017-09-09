Meksika'daki depremde ölü sayısı artıyor

Meksika 85 yıldan beri yaşanan en şiddetli depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. 8.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısın 61’e yükseldiği belirtilirken, Tarım Bakanı Jose Calzada, yalnızca depremin en şiddetli hissedildiği Oaxaca’da en az 250 yaralının bulunduğunu söyledi.

Ülkenin güneyinde yer alan Oaxaca’nın yanı sıra Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde de çok sayıda evin yerle bir olduğu bildirildi.

Deprem bölgesini ziyaret eden Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto, şu an için önceliklerinin afetzedelere su ve gıda yardımı sağlanması olduğunu, ayrıca tıbbi yardım ihtiyacının da bulunduğunu söyledi. Gerekli yardımı ulaştırmak amacıyla bölgede yaklaşık bin 800 askerin görevlendirildiği kaydedildi.

Depremden sonra ''Katia'' korkusu

Meksika başkent Meksiko da dahil olmak üzere çok sayıda kentte hissedilen şiddetli depremin yaralarını henüz saramamışken ülkenin kıyılarını vuran "Katia" kasırgasına da hazırlanmak zorunda kaldı. Yetkililer hızı saatte 185 kilometreye ulaşan rüzgârın toprak kayması ve sele neden olabileceğini söylemiş ve eğimli bölgelerde yaşayanların olası bir tahliyeye hazırlıklı olmasını istemişti.

Atlantik Okyanusu üzerinde halihazırda üç kasırga gözlemleniyor. Bunlardan en güçlüsü ABD’ye ulaşması beklenen "Irma’’. Karayipler'de ağır tahribata neden olan kasırga şu ana kadar en az 24 kişinin ölümüne neden oldu.

Kasırganın vurmasının beklendiği ABD'nin Florida' eyaletinde 5 milyon 600 bin kişiye yaşadıkları bölgeyi acilen tahliye etmeleri talimatı verildi.

Kategori 5'e yaklaşan bir diğer kasırga olan "Jose" de "Irma"nın izlediği rotayı takip ediyor.

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