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Dünya
Deutsche Welle

Meksika'da parti merkezini yaktılar

Meksika'da 43 sol görüşlü öğrencinin kaybedilmesini protesto amacıyla düzenlenen gösteriler hükümeti hedef aldı. Göstericiler iktidar partisinin bir merkezini ateşe verdiler.

12 Kasım 2014 13:13


Protestoların yoğunlaştığı Guerrero vilayetinde dün yine eylem vardı. Vilayet merkezi Chilpancingo'da sayıları bini bulan göstericiler Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto başkanlığındaki hükümeti protesto etti. İktidardaki Kurumsal Devrimci Parti'nin (PRI) teşkilât binası ateşe verildi. Göstericilere polis müdahale etti. İkisi gazeteci üç kişi yaralandı.

Meksika'da kayıpları protesto gösterileri sırasında yerel yönetim binaları yakılırken Acapulco havaalanı işgal edilmişti.

Meksika Başsavcısı Jesus Murillo Karam'ın geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, 26 Eylül'de ülkenin güneybatısındaki Iguala'da kaybolan öğrenciler önce polis tarafından gözaltına alındı. Öğrencilerden 6'sını öldüren polis, 43'ünü ise "Guerreros Unidos" (Birleşik Savaşçılar) isimli uyuşturucu çetesine teslim etmişti.

'Küle çevirdik, cesetleri asla bulamayacaklar'

Öğrenciler çete mensupları tarafından bir çöp toplama alanında kurşuna dizildi. Üzerine benzin dökülen cesetleri 14 saat boyunca yakıldı. Kalan parçalar çöp torbalarına doldurulduktan sonra bir nehre atıldı.

Çete liderinin "Ceset parçaları kül haline getirip nehre döktük. Asla bulamayacaklar" ifadelerini kullandığı telefon konuşması basına yansımıştı.

Başsavcı Karam, bulunan parçalarda genetik çalışma yapmanın zorluğuna dikkat çekerek Avusturyalı bir uzman şirketten yardım istendiğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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