T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Meksika'da havaalanı işgal edildi

Meksika'da 43 sol görüşlü öğrencinin kaybedilmesini protesto eyleminde Acapulco Havaalanı işgal edildi. Acapulco, Meksika'nın önde gelen turistik merkezleri arasında yer alıyor.

11 Kasım 2014 12:37


Acapulco Havaalanı'nın işgaline binlerce kişi katıldı. Polisle çatışma çıktı. İşgalciler arasında bulunan maskeli kişiler, polise taş ve molotof kokteylleriyle saldırdı. 18 polis ve 9 gösterici yaralandı.

İşgal sonucunda havaalanında ulaşım üç saat boyunca durdu. Havaalanı duvarlarına "Pena defol" ya da "Katil Pena" gibi Devlet Başkanı Pena Nieto aleyhine çok sayıda slogan yazılmış olması dikkat çekti. Havaalanı işletmesi, işgal sırasında yazılamaların dışında herhangi bir zarar verilmediğini açıkladı.

Polis uyuşturucu çetesine teslim etti

Meksika Başsavcısı Jesus Murillo Karam'ın geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, 26 Eylül'de ülkenin güneybatısındaki Iguala'da kaybolan öğrenciler önce polis tarafından gözaltına alındı. Öğrencilerden 6'sını öldüren polis, 43'ünü ise "Guerreros Unidos" (Birleşik Savaşçılar) isimli uyuşturucu çetesine teslim etti.

Öğrenciler çete mensupları tarafından bir çöp toplama alanında kurşuna dizildi. Çete mensupları, benzin döktükleri cesetleri 14 saat boyunca yaktılar. Kalan parçalar çöp torbalarına doldurulduktan sonra bir nehre atıldı.

Çete liderinin "Ceset parçaları kül haline getirip nehre döktük. Asla bulamayacaklar" ifadelerini kullandığı telefon konuşması basına yansımıştı.

Başsavcı Karam, bulunan parçalarda genetik çalışma yapmanın zorluğuna dikkat çekerek Avusturyalı bir uzman şirketten yardım istendiğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MeksikaAcapulco HavaalanıHavaalanıPena34;Devlet Başkanı Pena NietoBaşsavcısı Jesus Murillo KaramEylülIgualaUnidos34;Savaşçılar)KaramAvusturyalıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24