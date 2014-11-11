Meksika'da havaalanı işgal edildi



Acapulco Havaalanı'nın işgaline binlerce kişi katıldı. Polisle çatışma çıktı. İşgalciler arasında bulunan maskeli kişiler, polise taş ve molotof kokteylleriyle saldırdı. 18 polis ve 9 gösterici yaralandı.

İşgal sonucunda havaalanında ulaşım üç saat boyunca durdu. Havaalanı duvarlarına "Pena defol" ya da "Katil Pena" gibi Devlet Başkanı Pena Nieto aleyhine çok sayıda slogan yazılmış olması dikkat çekti. Havaalanı işletmesi, işgal sırasında yazılamaların dışında herhangi bir zarar verilmediğini açıkladı.

Polis uyuşturucu çetesine teslim etti

Meksika Başsavcısı Jesus Murillo Karam'ın geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, 26 Eylül'de ülkenin güneybatısındaki Iguala'da kaybolan öğrenciler önce polis tarafından gözaltına alındı. Öğrencilerden 6'sını öldüren polis, 43'ünü ise "Guerreros Unidos" (Birleşik Savaşçılar) isimli uyuşturucu çetesine teslim etti.

Öğrenciler çete mensupları tarafından bir çöp toplama alanında kurşuna dizildi. Çete mensupları, benzin döktükleri cesetleri 14 saat boyunca yaktılar. Kalan parçalar çöp torbalarına doldurulduktan sonra bir nehre atıldı.

Çete liderinin "Ceset parçaları kül haline getirip nehre döktük. Asla bulamayacaklar" ifadelerini kullandığı telefon konuşması basına yansımıştı.

Başsavcı Karam, bulunan parçalarda genetik çalışma yapmanın zorluğuna dikkat çekerek Avusturyalı bir uzman şirketten yardım istendiğini açıklamıştı.