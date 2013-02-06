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Dünya

Meksika'da 6 İspanyol turiste tecavüz

Meksika'da Bonfil Plajı'ndaki küçük kulübelerde kalan 6 İspanyol turist tecavüze uğradı

06 Şubat 2013 11:28

Meksika'nın tatil bölgesi Acapulco yakınlarında 6 İspanyol turiste tecavüz edildi. Yerel polis yaptığı açıklamada, çok sayıda silahlı ve maskeli adamın, Bonfil Plajı'ndaki kadınların kaldığı küçük kulübelere girip orada kalan diğer insanları bağladıktan sonra kadınlara saldırdığını belirtti.

Bu olayın Meksika'da son yıllarda görülen en büyük cinsel şiddet olayı olduğu söylendi. Guerrero eyaletinde şiddetin yaygın olduğunu, ancak Acapulco ve çevresindeki plajların güvenli olarak bilindiğini belirtildi. Fakat bölgedeki dağlık alanlarda birçok uyuşturucu şebekesinin aktif olduğu biliniyor.

Yerel gazeteler, Pazartesi günü sabaha karşı Acapulco'nun güneyinde meydana gelen saldırı sırasında, aynı gruba mensup olan biri Meksikalı başka kadınların ağızlarının tıkanıp ellerinin bağlandığını açıkladı.

(BBCTürkçe)

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