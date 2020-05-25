Meksika'da Koronavirüs tartışması: Liglerin oynanmaması için Koronavirüs vakası uydurdular

Meksika Ligi (Liga MX) takımlarından Cruz Azul'un başkan yardımcısı Alfredo Alvarez, bir kulübün liglerin oynanmaması için takımda olmadığı halde Koronavirüs vakaları olduğunu duyurduğunu söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmemesi kararı sonrası Meksika'da tartışmalar büyüdü. Meksika'da liglerin iptal edilmesinden önce lider konumda olan Cruz Azul kulübünün başkan yardımcısı Alfredo Alvarez, çok tartışılacak bir açıklama yaptı.

Meksika'da federasyon, ilk 2 sırada yer alan Cruz Azul ve Leon'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine karar verdi fakat bu sezon şampiyon sayılmayacağını açıkladı.

Alfredo Alvarez şunları söyledi: "Biz lige devam etmek istiyorduk ama istemeyenler vardı. Bir kulüp liglerin oynatılmaması için takımda Koronavirüs vakası olduğunu uyduruyor. Bunun hangi takım olduğunu biliyorum ama söylemeyeceğim."

Alfredo Alvarez'in işaret ettiği takımın 3. sırada olan Santos Laguna olduğu iddia ediliyor.