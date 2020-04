Meksika'da Koronavirüs önlemlerine rağmen on binler müzik festivaline akın etti

Dünya genelinde Koronavirüs pandemisi endişesiyle çok sayıda etkinlik yasaklanırken, Meksika'da on binlerce müziksever haftasonu yapılan Vive Latino 2020 festivaline akın etti.

Katılımcıları arasında Guns N' Roses, Carlos Vives ve Zoe gibi isimlerin olduğu festival cumartesi günü başkent Meksiko'da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bazı sanatçılar pandemi nedeniyle festival programından çıkarken, organizatörler iki günlük festivalin tek günü için 70 binden fazla bilet sattıklarını açıkladı. Ancak girişte yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı önlemler de alındı. Olağan güvenlik kontrollerinin yanısıra her konuğun ateşi ölçüldü, katılımcılara antibakteriyel jeller verildi.

Associated Press'in aktardığına göre, ülkedeki en önemli müzik festivallerinden biri olan Vive Latino'ya eşi ve 9 yaşındaki kızıyla birlikte katılan Santiago Ayala adlı ziyaretçi riski bilmelerine rağmen geldiklerini söyledi. Ayala, "Sonuçta her an, tortilla sırasında da eczanede de buna yakalanabileceğimizi düşündük. O yüzden de riski alıp gelmeye karar verdik" dedi. Ayala yine de aktibakteriyel jel kullandıklarını ve kalabalığa çok yaklaşmadıklarını söyledi.

Festival katılımcısı Daniel Ramirez ise alanda maske kullanan az sayıdaki kişiden biri. Astımı olduğu için daha dikkatli olduğunu söyleyen Ramirez, festivalin yapılmasına izin veren yetkililere güvendiğini ifade etti.

Biletleri iptal etmemişler: Herkesi riske attılar

Ramirez, "Bilgi sahibi olduk. Panik olmadan bazı yazıları okumanız lazım. Bunun ciddi olduğunu biliyorum ama biz hala orta seviyedeyiz" ifadelerini kullandı. Ancak festival katılımcılarının tamamı bu karardan hoşnut değil. Soyadını vermeyen Saul adlı katılımcı, festivale geldiklerini çünkü 5 bin peso (yaklaşık bin 1500 TL) ödedikleri biletlerin iptal edilemediğini söyledi. Biletleri yeterli fiyata satamadıkları için mecburen geldiklerini aktaran Saul, "Festivali iptal etmemeleri halka saygısızlık. Herkesi riske attılar" dedi.

Ülkede 40'tan fazla vaka görüldü

Meksika'da resmi rakamlara göre 41 yeni tip koronavirüs vakası görüldü. Devlet Başkanı Andrés Manuel López daha sert önlemler almamakla eleştirilirken son olarak ülkedeki Paskalya tatili 20 Mart'a kadar uzatıldı. Meksikalı yetkililer halka "önleyici karantina" önerirken ülkede futbol maçları da seyircisiz oynanacak.

Ülkede 20 Mart-27 Mart arasında yapılması plananlanan Uluslararası Guadalajara Film Festivali de iptal edildi.