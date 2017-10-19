Mein Schiff 2, Bodrum'a sezonun son seferini yaptı

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ne 12\'inci ve bu sezondaki son seferini yapan yolcu gemisi \'Mein Schiff 2\', 2 bin 69 turist getirdi.

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi\'ne demirleyen Malta bayraklı, 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi Mein Schiff 2, bu sezon ilçeye son seferini gerçekleştirdi. Gemiyle ilçeye, çoğu Alman, 2 bin 69 turist geldi. Gemiden inen turistlerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, günlük tekne turları ile mavi yolculuğa çıkmayı tercih etti. Bazıları ise, alışveriş yapıp, ilçedeki bazı tarihi yerleri ziyaret etti. İçerisinde 822 personel olduğu ve Yunanistan\'ın Mikonos Adası\'ndan geldiği öğrenilen geminin, akşam İtalya\'nın Katanya şehrine gitmek üzere Bodrum\'dan ayrılacağı belirtildi.

32 BİN TURİST GELDİ

Sezon boyunca ilçeye, farklı ülkelerden toplam 24 gemi geldi. Nisan ayından bu yana Bodrum\'a deniz yolu ile çeşitli ülkelerden yaklaşık 32 bin turist geldiği açıklandı.

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