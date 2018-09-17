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Türkiye medyasında en fazla sayıda dergi ve gazeteyi yayına geçiren isim olan Mehmet Y. Yılmaz, Hürriyet'e veda etti. Mart ayında Demirören Grubu’na satışı gerçekleşen gazeteden ayrılacağı cuma günü (14 Eylül) belli olan Yılmaz, Instagram hesabından bir veda fotoğrafı yayınladı.

TIKLAYIN - Hürriyet'te Mehmet Y. Yılmaz'ın da köşesi kapandı

Yılmaz, Sebati Karakurt'un çektiği fotoğrafın altına "Bir serüvenin daha sonuna geldim, bu kapıdan bugun son kez çıktım. Bakalım yol beni nereye götürecek?" notunu düştü.

Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazetelerinden Posta ile Fanatik’in yanı sıra kapatılan Radikal’in de kurucusu olan Yılmaz'ın iktidarı eleştiren yazıları, Hürriyet Doğan Medya Grubu bünyesindeyken de kısıtlanmıştı. Yazı sayısı düşürülen Yılmaz’a siyaset yazmaması telkin edilmişti.

Yılmaz'ın Hürriyet gazetesindeki son yazısı 16 Eylül Pazar günü yayımlandı.

Mehmet Yakup Yılmaz kimdir?

Mehmet Yakup Yılmaz, 1956 yılında Malatya’da doğdu. İlkokulu Antalya Devrim İlkokulu'nda, orta okul ve liseyi Denizli Lisesi’nde okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden 1977 yılında mezun oldu.

Gazeteciliğe SBF öğrencisi iken 1975 yılında Ankara’da Yankı Dergisi’nde başladı. Derginin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini de bir süre yürüttü.

12 Eylül öncesinde Türk İş’e bağlı Yol İş Federasyonu ve YSE - İş sendikalarında basın müşaviri olarak görev yaptı, sendika gazete ve dergilerini yayınladı.

Askerlik görevini Kara Harp Okulu’nda tamamladıktan sonra İstanbul Gelişim Yayınlarında mesleğe döndü.

Gelişim Yayınlarında Erkekçe ve Bilim Dergileri’nin Genel Yayın Müdürü Yardımcılığı ve ardından Gelişim TV Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu.

1985 yılında Hürriyet’e geçti ve Hürriyet Dergi Grubu’nu kurdu. Tempo, Blue Jean, Playmen gibi dergileri yayınladı.

Daha sonra Dönemli Yayıncılık Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Ercan Arıklı ile birlikte Dönemli Yayıncılık’ın 1 Numara Yayıncılık’a dönüşmesi sırasında Genel Müdürlük görevini üstlendi. Aktüel, Cosmopolitan, Penthouse, Oya gibi dergilerin kurucu genel yayın müdürü oldu. Bugüne kadar 30’u aşkın derginin kuruculuğunu yaptı.

1995 yılı başında Posta gazetesini yayınladı. Aynı yılın sonunda Fanatik gazetesini, 1996 yılı sonunda ise Radikal gazetesini kurdu, genel yayın müdürlüğünü yürüttü.

2000 yılında Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü görevine getirildi. Bu görevi 5,5 yıl sürdürdükten sonra Doğan Burda Dergi’nin CEO’luğu görevini üstlendi.

2005 yılından 2018 Eylül ayına kadar Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Gazete köşe yazılarından derlenen "Kırmızıyı Seçtim, Aşk Mavinin Altındaydı”, “Benden Selam Söyleyin Bütün Aşklarıma”, “Aşktan Sonra Hayat Var Mı”, “Şaşırma Duygumu Kaybettim, Hükümsüzdür” isimli kitapları yayınlandı. “Aşk Herşeyi Affeder mi” isimli uzun hikayesi de kitap olarak yayınlandı.

Bir kız çocuğu babasıdır.