Mehmet Şimşek'ten Bitcoin uyarısı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bitcoin'in aniden yükselmesi gibi çöküşe geçebileceğini belirterek, "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı" uyarısında bulundu.

Duvar'da yer alan habere göre, kripto para birimi rekor düzeyde artış sağlarken, uzmanlardan arka arkaya uyarılar da gelmeye devam ediyor. Hükümet, Bitcoin’in vergilendirilmesine yönelik hazırlık yaparken, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şimşek, Bitcoin hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir” dedi.

Deutsche Bank da uyarmıştı

Geçen günlerde Deutsche Bank Başekonomisti Torsten Slok da, müşterilerine 2018 yılındaki olası risklerin ne olduğuna diar bir uyarı notu göndermişti. Slok’un gönderdiği uyarı notuna göre 2018’deki en önemli riskler arasında Bitcoin’deki olası bir çöküş, yüksek enflasyon, yükselen emtia fiyatları ve Kuzey Kore tehdidi gibi riskler bulunuyor.

Axitrader adlı aracı kurumda bir piyasa analisti olan James Hughes ise “Bitcoin balonunun patlaması an meselesi ve bunun ne zaman olacağına dair hiçbir fikrim yok. Bitcoin’in doğal rastlantısallığı patlamanın her an ve sebepsiz olabileceğini gösteriyor” demişti.