T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mehmet Özhaseki'nin acı kaybı

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki dayısı Mehmet Menfaatli hayatını kaybetti.

15 Ağustos 2021 19:04

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin 76 yaşındaki dayısı Mehmet Menfaatli, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeni ile evinde hayatını kaybetti.

Mehmet Menfaali’nin cenazesi ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camide kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AKP Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldı.

mehmet özhasekinin acı kaybıözhaseki dayısını kaybettimehmet özhasekiakp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24