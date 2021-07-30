Mehmet Metiner: Faşizmin ayak sesleri…

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü “Faşizmin ayak sesleri…” başlıklı yazısında, CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “Şehirde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağı” sözleri özelinde muhalefetin mültecilerle ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

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“Elinde güç yok iken Köroğlu kesilir. Güç sahibi olduğunda da Bolu beyi gibi ahkam keser” diyen Metiner, “Bir insanın adamlığı da, ayarı da güç sahibi olduğunda anlaşılır” dedi.

Mussolini ve Hitler örneğini veren Metiner, “Faşizm bir büyüklenme-kibir ideolojisidir. Güç-iktidar aygıtıyla beslenir büyür. Bir faşistin gözünde ‘yabancı’ ve ‘düşman’ başka ülkelere ait olanlarla alakalı bir tanım değildir” diye yazdı.

Göç olgusunun kontrol edilmesi gereken bir olgu olduğunu söyleyen Metiner, “Giderek büyüyen bu sorunun nasıl çözülebileceğini hep birlikte konuşalım. Devletin/hükümetin münhasıran buna dönük politikalarının olması gerekir. Belki buna dair yeni bir bakanlık dahi oluşturulmalıdır.

Muhalefet partileri sorunun çözümüne yönelik önerilerini sunmalıdırlar” dedi.

“Lakin faşist bir anlayışı siyasetin merkezine yerleştirirsek bu ülkeye yazık etmiş oluruz” diyen Metiner, yazısına şöyle devam etti:

Bu büyük ve asil ülkenin büyüklüğüne ve tarihsel misyonuna yazık etmiş oluruz.

‘Burada ne işleri var’ diye başlayan ‘Geldikleri yere göndermesini biliriz’ diye devam eden ‘Onları herkesin eşit biçimde yararlanması gereken hizmetlerden yoksun bırakırız dahası dünyayı kendilerine dar ederiz!’ diye sonlanan faşizmin o zehirli dilini kuşananlar bilsinler ki bu nefret ve ayrımcılık dili bumerang gibi döner kendilerini vurur.

Bir başörtülü kızımıza İzmir’imizin Alaçatı’sında ‘Burada ne işiniz var?’ diye saldıran faşist zihniyet öyle bir ters teper ki bu ülkeye ve bu ülkenin toplumsal barışına yazık olur.

Bolu beyi gibi ahkam kesmenin, nefret ve ayrımcılık zehrini kusmanın bedeli ağır olur.

Yol yakınken aklımızı başımıza devşirelim.”

Metiner, Türkiye’nin güneyinde çıkan orman yangılarıyla ilgili de “Türkiye’nin bir çok ilinde özellikle de turizm beldelerinde çıkan yangınlar, PKK terör örgütünün talimatıyla gerçekleştirilen alçakça bir sabotajdır. Bu bir terör saldırısıdır. Bu ülkenin sadece ekonomisine, milli servetine, akciğerlerine değil kardeşliğine de yöneltilmiş bu namert ve hain saldırıyı hiddetle ve şiddetle lanetliyorum” dedi.

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