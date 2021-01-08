Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu

Yeni Malatyaspor, transferde iki önemli ismi kadrosuna katmak üzere. Yönetim Trabzonspor’dan Bilal Başacıkoğlu’yla anlaştı. Bonservisi elinde olan ve Hannover’le idmanlara çıkan Mehmet Ekici ile de yapılan görüşmeler olumlu geçti.

Fanatik'in haberine göre, sezonun ikinci yarısında iyi bir performans göstermek isteyen Malatya ekibi, Trabzonspor’dan Bilal Başacıkoğlu ile her konuda anlaştı. Bordo-Mavili takımda gözden çıkarılan oyuncunun birkaç güne kadar imzayı atıp takıma katılmasına kesin gözle bakılıyor.

Ekici de yolda

Yönetim ayrıca teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun raporu doğrultusunda orta sahaya da ofansif bir isim arayışındaydı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Mehmet Ekici’de karar kılındığı bildirildi. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra boşta kalan ve bir süredir idmanlarını Almanya’da Hannover 96 takımıyla birlikte gerçekleştiren Ekici’yle temasa geçen yönetimin görüşmelerde önemli mesafe katettiği kaydedildi. Bu transferin de birkaç güne kadar netlik kazanması bekleniyor.