Megadeth'in solisti Dave Mustaine, doğum gününde hayranlarına parti verecek

Megadeth`in solisti Dave Mustaine 13 Eylül`de 55. yaş gününü kutlayacak. Bu doğum gününü hayranlarıyla geçirmek isteyen Mustaine özel hazırlıklar yapıyor.

Büyük doğum günü partisinde A Tout Le Monde biraları içilecek ve yüksek sesli, sert müzik dinlenecek. Turkgitar.com'dan Mehmet Emre Gökgöz'ün haberine göre, kameraların karşısına geçen Mustaine doğum günü duyurusunu şöyle yaptı:

Beni Twitter`dan tanıyorsunuz. Bu yıl 55. yaşıma giriyorum. Bu bahaneyle büyük bir parti yapıp hayranlarımla buluşmak ve kendi biramı içmek istiyorum.

Birlikte eğleneceğiz ve birayı ilk tadan siz olacaksınız. Ve elbette çok yüksek sesli müziğimiz de var.

Mustaine`in doğum günü partisinin detayları çok geçmeden açıklanacak. Onunla tanışmak ve doğum gününü kutlamak için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. A Tout Le Monde biraları hakkında bilgilendirilmek için mail sistemine abone olabilirsiniz.