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Dünya

MEE'ye konuşan Türk yetkili: Mısırlı muhalif kanallardan Sisi'ye kişisel olarak saldırmamaları istendi

19 Mart 2021 10:21

T24 Dış Haberler

Türk yetkililerin Mısırlı muhalif kanallara ulaşarak Abdülfettah es-Sisi'ye yönelik eleştirilerini yumuşatmalarını istedikleri belirtildi. 

Konu hakkında bilgilendirilen bir Türk hükûmet yetkilisi Middle East Eye'a yaptığı açıklamalarda kablolu yayın yapan Mekameleen ve Al-Sharq'ın yöneticileriyle temasa geçildiğini bildirdi. 

İsminin paylaşılmaması şartıyla konuşan yetkili, "onlardan Mısır hükûmetine yönelik eleştirilerini yumuşatmalarını ve Sisi'ye kişisel olarak saldırmamalarını istedik"

Yetkili, bu kanalların kapatılması yönünde bir talepleri olmadığını ifade etti 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta, "Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" demişti.

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