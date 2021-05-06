Medya Ombudsmanı Bildirici: “Milli maç” havasında yazılan diplomasi haberleri, Türkiye’nin ulusal çıkarlarına zarar veriyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bazı diplomasi habercilik anlayışı eleştirdiği bugünkü yazısında, “Ne yazık ki, son zamanlarda medyada olaylarla ilgili hükümler, bilgi aktarma çabasından önde gidiyor. Hele başka bir ülke ile ilişkiler söz konusu ise gazetecilerin hükümleri milli maçlardaki taraftarların verdiklerine benzer ‘milli hassasiyetlere’ dayanıyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias gergin geçen basın toplantısının medyada “Çavuşoğlu’nun Dendias’a ‘haddini bildirdiği’ bir tablo” gibi verildiğini; Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necla el Menguş’un da pek çok medya kuruluşunda Türkiye’ye çağrısına yer verilmediği ifade eden Bildirici, şu değerlendirmede bulundu:

“Çavuşoğlu-Dendias tartışması büyütülüp hüküm içeren başlıklarla yayımlanırken Menguş’un asker çekme çağrısının gizlenmesi bu anlayışın sonucu. Olumsuz gelişmeler aktarılmıyor, üzeri örtülüyor. Nitekim Libya ile imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasının akıbetinin belirsiz hale gelmesi, BM ve Arap Birliği’nin de asker çekilmesi çağrısında bulunması gibi gelişmeler de yaygın medyaya yansımıyor.

Aslında ‘milli maç’ havasında yazılan bu diplomasi haberleri, Türkiye’nin ulusal çıkarlarına zarar veriyor. Savunulduğu gibi öyle “milli hassasiyetlere”de dayanmıyor. Düpedüz siyasi iktidarın dış politikasına koşulsuz destek anlamına geliyor.”

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