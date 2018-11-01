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Spor

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) Medipol Başakşehir, Süper Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

01 Kasım 2018 19:14

İSTANBUL, (DHA)

Medipol Başakşehir, Süper Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başlayarak 5\'e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Turuncu-lacivertliler, çift kale maçla da antrenmanı tamamladı.
Bu arada Emre Belözoğlu ve Alparslan Erdem\'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 
İstanbul ekibi, yarın saat 17.00\'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)
 

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