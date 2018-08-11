MediaMarkt 69'uncu mağazasını açtı

İSTANBUL, (DHA)-MediaMarkt, İstanbul Emaar AVM\'de 69\'uncu mağazasını, yüzde 60\'lara varan indirimle açarak tüketicisiyle buluştu.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, yeni mağaza yatırımlarına devam ederek, farklı lokasyonlarda tüketicilerle bir araya gelmeye devam ediyor. MediaMarkt, 11 Ağustos’ta Emaar Alışveriş Merkezi’nde açtığı yeni mağazasıyla toplam mağaza sayısını, Türkiye’de 69’a, İstabul’da ise 21’e çıkarttı.

FIRSATLAR TÜKETİCİLERİ BEKLİYOR

MediaMarkt mağazalarında bulunan deneyim alanları sayesinde tüketiciler, son teknoloji ürünleri yakından tanıma ve inceleme fırsatı yakalarken, GameZone alanlarında ise oyunseverler en iyi gaming ürünlerle bir araya geliyor. 50 bine varan son teknoloji ürün ve 5 binden fazla aksesuar çeşidiyle ziyaretçilerini ağırlayan mağazada, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, ultra HD televizyonlardan beyaz eşyaya kadar birçok ürün açılışa özel avantajlı alışveriş fırsatıyla sunuluyor.

Apple iPhone 6 32GB 1.799 TL’ye satılacağı açılış kampanyası kapsamında, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, TV’lerve aksesuarlar yüzde 60’a varan indirimlerle teknoloji severleri bekliyor. Üstelik büyük beyaz eşya alacaklara ücretsiz teslimat seçeneği sunuluyor.

Ayrıca tüm MediaMarkt mağazalarında bu haftasonu geçerli olacak bayram öncesi serinleten fırsatlardan yararlanmak isteyenler klimadan buzdolabına birçok ürün de özel indirimlerden faydalanabilir.

11 ve 12 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak indirim kapsamında tüketiciler, diledikleri ürünü yüzde 0 faiz ve 12 aya varan vadeli ödeme seçenekleriyle satın alabiliyor.

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