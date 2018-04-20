MediaMarkt 63'üncü mağazasını Maltepe'de açtı

İSTANBUL, (DHA)- MediaMarkt, büyüme trendini güçlendirerek yeni mağazası ile 63\'üncü kez tüketicileriyle buluşuyor. Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’deki 63\'üncü mağazasını 20 Nisan Cuma günü İstanbul Maltepe Piazza alışveriş merkezinde açtı.

En yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerine sunan şirket, yeni mağaza açılışına özel Büyük Açılış Kampanyası\'yla ziyaretçileriyle buluşturuyor. Yeni mağazası ile toplam mağaza alanı 140 bin metrekareyi aşan MediaMarkt, son teknoloji ürünlerle tüketicilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

EŞSİZ FIRSATLAR BEKLİYOR

Tüketicilerini elli binden fazla ürün seçeneği ile buluşturan MediaMarkt, açılış geleneğini bozmayarak yüzde 50’ye varan indirimli son teknoloji ürünlerle alışveriş keyfini artırıyor. 20 Nisan saat 11:00’de gerçekleşen açılışta, akıllı telefonlarda yüzde 30’a, diz üstü bilgisayarlarda yüzde 35’e, beyaz eşyada yüzde 25’e ve TV’lerde yüzde 25’e varan indirimler tüketicileri bekliyor.

20 ve 21 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirim kapsamında tüketiciler, diledikleri ürünü 48 aya varan vadeli ödeme seçenekleriyle satın alabilecek. MediaMarkt’ın fırsatları hakkında daha detaylı bilgi için internetteki web adresi ziyaret edilebilir.

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