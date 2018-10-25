McKinsey ile anlaşma 1,5 yıl önce yapılmış!

TBMM'ye kısa bir süre önce gönderilen Varlık Fonu'na ilişkin denetim raporunun AKP tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gizli bir oturumda görüşülmesi girişimi muhalefet tarafından engellendi. Raporun içinde yer alan bir belge, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkiler üzerine yapılan anlaşmanın iptal edildiğini duyurduğu ABD'li yönetim danışmanlık firması McKinsey ile 1 Şubat 2017 tarihinde çalışılmaya başlandığını ortaya koydu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan söz konusu belgeyi sosyal medya hesabından “Hazine Bakanının iki ay önce 'çalışmaya karar verdik', Erdoğan’ın 'çalışmayacağız' dediği McKinsey ile 1 Şubat 2017 tarihinden beri çalışıyorlarmış” notuyla paylaştı.

“AKP’nin Cumhurbaşkanlığı'na bağlanan Türkiye Varlık Fonu ve bünyesinde kurulan alt fonların mali tabloları ve faaliyetleri hakkındaki denetim ve inceleme raporlarının Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘gizli’ oturumda görüşme girişimini engellediklerini” belirten Paylan, “İki polisin beklediği komisyon kapısında, basına da haber verilmeden gizli bir toplantıyla denetim raporlarının görüşülmek istendiğini” ifade etti. Paylan, “Bugün denetim raporunu gizli bir oturumla görüşmeye kalktılar. Usul tartışması açtık ve Varlık Fonunun neden gizli görüşüldüğünü hangi yasaya tabi olarak görüşüldüğünü sorduk. Cumhurbaşkanından gizli belgesiyle gönderildiği için bu raporun oturumun gizli yapmasını esas almışlar buna itiraz ettik, esasa geçmeden oturumu kapattırdık” dedi.