Mazot yüklü tanker çaya uçtu, sürücü öldü

Ramazan SARICI/ILGAZ (Çankırı), (DHA)- ÇANKIRI\'nın Ilgaz ilçesinde kontrolden çıkarak çaya düşen mazot yüklü tankerin sürücüsü öldü. Tankerden akan mazot, Devrez Çayı’na döküldü.

Kaza, Çankırı\'nın Ilgaz ilçesi İnköy mevkinde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Çankırı\'dan Kastamonu yönüne giden Ali Özay (47) yönetimindeki 37 AH 033 plakalı mazot yüklü tanker, kontrolden çıkıp, devrildi. Devrildikten sonra yaklaşık 100 metre sürüklenen tanker 10 metre yükseklikten Devrez Çayı\'na uçtu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tankerin altında kalan sürücü Ali Özay\'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Özay\'ın cansız bedeni, Ilgaz Devlet Hastanesi’nin morgana kaldırıldı. Tankerde bulunan mazot ise çaya aktı.

Karayolları Ilgaz 157. Şube Şefliği ekipleri yola dökülen mazotu temizlerken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ise bölgeye gelerek çalışma başlattı.



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