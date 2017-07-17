T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Mazda, 19 bin otomobilini geri çağırdı

Japon otomobil üreticisi Mazda, Güney Afrika'daki 19 bin otomobilini geri çağırdı

17 Temmuz 2017 22:58

Mazda'nın, Güney Afrika'daki 19 bin aracı, hava yastıklarındaki arıza nedeniyle geri çağırdığı belirtildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, yaptığı yeni testlerde, Takata Corp şirketi tarafından üretilen 2,7 milyon hava yastığı şişiricisinin, Ford Motor Co, Nissan Motor Co ve Mazda otomobillerde kullanıldığını açıklamıştı.

Kısa süre içinde söz konusu marka hava yastığı şişiricilerinin kullanıldığı otomobillerin karıştığı kazalarda 17 ölüm ve 180'den fazla yaralanma olmasının ardından testler yenilenmişti.

Karardan etkilenenlerin 2003'ten itibaren satılan MM6DE, JM6GG ve JMZSE ile başlayan VIN numaralı Mazda2, Mazda6 ve RX-8 model otomobiller olduğu belirtildi.

 

ETİKETLER

mazdaotomobilgüney afrika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24