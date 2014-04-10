Mastürbasyonun ne kadarı insan sağlığına zararlı?

Normal ölçülerde yapıldığında faydalı sayılan mastürbasyonun her şey gibi aşırıya kaçıldığında bazı zararları olabilir. Aşırı mastürbasyon karaciğeri de yorar; seksüel bitkinliğe, hatta zamanından erken iktidarsızlığa veya ereksiyon sorunlarına sebep olabilir. Mastürbasyonda aşırıya kaçıldığında yorgunluk, saç dökülmesi, hafıza zayıflaması, bulanık görüş, kasık ve testislerde ağrı gibi sağlık problemlerini de beraberinde getirebiliyor.

GQ dergisinin seks editörü Merve Baran'ın haberine göre, araştırmaların mastürbasyonu maksimum günde birkaç kereye kadar normal kategorisine sokabiliyor ama eğer günde dört defadan fazla yapıldığında ciddi sağlık problemlerine yol açtığını ortaya koydu.

Merve Baran'ın GQ dergisinde "Fazla mastürbasyon yapıyor olabilir miyim? Ne kadarı fazladır?" başlığıyla yayımlanan haberi şöyle:

İşin aslı, fazla mastürbasyon yapmak gerçekten zor ama imkansız değil. Ne sıklıkta kendini tatmin ettiğini bilmiyorum ama sosyal veya iş hayatında aksamalara sebep olmadıkça fazla sayılmayabilir. Araştırmalar maksimum günde birkaç kereye kadar normal kategorisine sokabiliyor ama eğer günde dört defadan fazla yapıyorsan, gerçekten bu işe fazla mesai harcadığını söyleyebiliriz. Normal ölçülerde yapıldığında faydalı sayılan mastürbasyonun her şey gibi aşırıya kaçıldığında bazı zararları olabilir. Aşağıdaki maddeleri okuyunca bakalım kendini eskisi kadar sevebilecek misin?

1- Fazla mastürbasyon aşırı asetilkolin salgılanmasını sağlayıp otonom sinir sistemini etkiler. Bu hormonun aşırı salgılanması vücutta seks hormonları dopamin ve serotoninin artmasına ve kimyasal bazı dengesizliklere sebep olur: Yorgunluk, saç dökülmesi, hafıza zayıflaması, bulanık görüş, kasık ve testislerde ağrı...

2- Aşırı mastürbasyon karaciğeri de yorar; seksüel bitkinliğe, hatta zamanından erken iktidarsızlığa veya ereksiyon sorunlarına sebep olabilir. Ereksiyon olmadan penisten sperm sızıntısı da sık rastlanan yan etkilerden biridir. Bunu daha anlaşılır hale getirmek istersek, sperm giriş-çıkışını ayarlayan vana sisteminin, aşırı kullanımdan dolayı laçka olarak, görevini yerine getirmemesi olarak düşünebilirsin.

3- Aşırı uçları düşünürsek, kendini tatmin bağımlılığı da diğer bağımlılıklar gibi aile ve iş hayatını etkileyebilir. Eğer kendini uçuruma yakın hissediyorsan günlük aktivite sayını azaltarak bu alışkanlığını kontrol altına alabilirsin. Tabii bunu söylemesi yapmaktan daha kolay. Kendini mastürbasyon diyetine sokacak gücü bulamıyorsan, gözünün önüne kelleşmiş, iktidarsız ve yaşından önce sahalardan çekilmek zorunda kalan görüntünü getir. Bu da işe yaramıyorsa bir seks terapistine görünmende fayda var. Ne demişler; her şeyin azı karar, çoğu zarar.

