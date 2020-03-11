Mastürbasyon yapmak hastalıklardan koruyabilir mi?

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Çeşitli araştırmalar, mastürbasyon yoluyla orgazm olmanın bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini gösteriyor.

Bu araştırmalara göre mastürbasyon yoluyla orgazm olmak vücudumuzun kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan dopamin, seratonin ve oksitosin gibi hormonları salgılamasını sağlıyor, ayrıca kortizol gibi stres seviyelerimizi arttıran hormonları dengeliyor. Bu vesileyle bağışıklık sistemimiz daha yüksek seviyede faaliyet gösterebiliyor.

Bigthink'in aktardığına göre hormon terapisi uzmanı Dr. Jennifer Landa, "Mastürbasyon, güçlü bir bağışıklık sistemi için doğru ortamı sağlayabilir" dedi.

Essen Üniversitesi Kliniği Medikal Psikoloji Departmanı tarafından yapılan bir araştırma da benzer sonuçlar verdi. 11 kişinin katıldığı araştırmada, katılımcıların mastürbasyon yaptıktan sonra enfeksiyonlarla mücadele eden alyuvarlarında artış gözlemlendi.

Bunların yanı sıra, araştırmalar mastürbasyon yoluyla orgazmın sakin bir ruh haline ve daha huzurlu bir uykuya ortam sağlayabileceğini de belirtiyor.