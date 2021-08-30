MasterChef Türkiye'de ilk elenen isim belli oldu

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde yeni sezonun ilk elenen ismi belli oldu. Gecenin en zayıf tabağını çıkaran Görkem MasterChef’te sezonun ilk elenen ismi oldu.

Masterchef'te bu hafta takım oyunları başladı. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya rekabet ettiği yarışmada haftanın gülen tarafı kırmızı takım oldu. Hiç kaybetmeyen kırmızı takım böylelikle eleme adayı çıkarmamış oldu. Mavi takımdan ise Hasan ve Fatma hariç bütün yarışmacılar yarıştı.

Sezonun ilk eleme gecesinde ilk aşamada yarışmacılara ana ürün olarak beyaz peynir verildi ve yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Bu turu başarı ile geçen ve elenmekten kurtulan isimler sırasıyla Safanur, Tunahan ve Burcu oldu.

MasterChef eleme gecesi ikinci aşamasında Hamza, Görkem ve Tahsin’den istenen yemek Danilo şefin imza tabağı idi. Ragiz isimli bu yemeğin detaylarını şeften iyice dinleyen yarışmacılar, bütün yeteneklerini sergiledi ve en yakın tabağı yapmaya çalıştı.



Süre sonunda şeflerin tadım yaptığı yemeklerden en başarılı olan Tahsin’in yaptığı oldu. İkinci sırada ise Hamza yer aldı. Gecenin en zayıf tabağını çıkaran Görkem ise MasterChef’te sezonun ilk elenen ismi oldu.

Görkem elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. 'Zorlu yollardan geldiğini' ifade eden Görken, "Kendi kendime geldim, bir eğitim almadım. Çalışa çalışa öğrendim. Zor bir yer. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Beklemiyordum, üzgünüm şefim" dedi.