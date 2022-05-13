MasterChef Türkiye'de bir isim ayrılıyor, yerine geçecek isim belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda Mehmet Yalçınkaya'nın ayrılacağı ve yerine Arda Türkmen'in geleceği iddia edildi.

Survivor'ın hemen ardından TV8 ekranlarında başlaması beklenen MasterChef Türkiye, 2022 sezonunda büyük bir değişiklik yaşanıyor.

Üç sezondur jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile yola devam eden MasterChef'te ayrılık var.

Şef Mehmet Yalçınkaya, yeni sezonda MasterChef jürisinde yer almayacak. Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'ya rest çektiği iddiası geçen yıl ileri sürülmüştü.

Mehmet Şef'in yerine kim gelecek çalışmalarına başlayan Acun Ilıcalı, adayını belirledi. İddialara göre Acun Medya’nın görüştüğü isimler; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen oldu.

Uzun yıllardır ekranlarda olan Arda Türkmen, 2022 MasterChef sezonunda jüri koltuğunda oturmayı kabul etti.