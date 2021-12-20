MasterChef'e veda eden isim belli oldu

TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Elemeye kalan Eren, Mert ve Araz, bir hafta daha MasterChef'te kalmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye hayallerine veda eden isim ise Araz oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jürilik yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle izleyici karşısına çıktı.



Haftanın eleme adayları Mert, Araz ve Eren yarışmaya devam edebilmek için iki ayrı turda tezgah başına geçti. Şeflerin oylamasında ise en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef Türkiye 2021'e veda etti.

Yarışmanın ilk etabında kakule ana ürün seçildi ve yarışmacılar bu üründen güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı. İlk etap sonunda şefler tadım yaptı ve performansa göre yarışmacıları puanladı.

Eleme turunun ikinci etabında ise bu sefer yarışmacılar Danilo Zanna'nı imza yemeği olan tournedos rossini isimli yemeği yapmaya çalıştı.



Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı. Buna göre Mert 35 puan, Eren 45 puan, Araz ise 33 puan topladı.



Şefler tarafından en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim Araz oldu.