Mart'ta turizm gelirleri yüzde 50 azaldı

Koronavirüs salgınının Türkiye’yi vurduğu Mart ayında turizm gelirleri sert düştü: Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre geçen yılın Mart ayında 1.6 milyar dolar turizm geliri elde edilmişken bu yılın Mart ayında 787 milyon dolara indi. Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,4 azalarak 4 milyar 101 milyon 206 bin dolar oldu.

Turist sayısında da büyük düşüş var: Mart ayında 2 milyon 81 bin turist ’ye gelmişken bu yıl bu sayı 906 bine indi.

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,1 azalarak 5 milyon 639 bin 413 kişi oldu. Bunların yüzde 82,2'sini 4 milyon 635 bin 845 kişi ile yabancılar, yüzde 17,8'ini ise 1 milyon 3 bin 568 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

İkinci sırada yüzde 21,7 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 7,2 ile "alışveriş" yer aldı. Yurtdışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 66,8 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25,6 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25,6 azalarak 793 milyon 491 bin dolar oldu. Bunun 652 milyon 32 bin dolar'ını kişisel, 141 milyon 459 bin dolar'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.