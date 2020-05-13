Mart ayı cari açık verileri açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler açığı Koronavirüs'ün etkilerinin hissedildiği Mart ayında, geçen yılın aynı dönemindeki 120 milyon dolardan, bu yıl 4 milyar 923 milyon dolara yükseldi.

Cari işlemler dengesi, mart ayında 4.92 milyar dolar açık verdi. Ekonomistler geçtiğimiz ay için 4 milyar dolar açık hesaplıyordu.

TCMB verilerine göre; bir önceki yılın Mart ayında 120 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık oluştu. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler fazlası, 1 milyar 463 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 551 milyon dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın aynı ayında 131 milyon dolar net giriş gözlemlenen ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 197 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.