Marsilya-Lazio maçında kazanan çıkmadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Marsilya ve Lazio 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray ikinci sıradaki Lazio ile 3 puanlık farkını korudu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda günün ilk maçında Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Grubun diğer maçında ise Marsilya, Velodrome Stadı'nda Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

33. dakikada Marsilya Milik'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının bitmek üzereyken konuk ekip Felipe Anderson ile eşitliği sağladı. Hakem golü ilk başta iptal etse de VAR incelemesinin ardından golü geçerli saydı.

İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının 49. dakikasında Ciro Immobile takımını 2-1 öne geçirdi.

82'de sahneye çıkan Dimitri Payet skora yeniden denge getirdi.

2-2 biten mücadelenin ardından Lazio puanını 5 yaptı ve Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer aldı. Grupta henüz galibiyetle tanışamayan Marsilya puanını 4 yaptı.

Maçın son dakikalarında sarı kart gören Marsilyalı futbolcu Dimitri Payet, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü

Grubun 5. maçında Galatasaray 25 Kasım'da Marsilya ile Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.