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Mars Cinema satılıyor

CJ CGV ve Wanda'nın potansiyel alıcılar arasında olduğu belirtildi

25 Şubat 2016 21:27

Türkiye'nin en büyük sinema zincirlerinden olan Mars Cinema satılıyor. Satışı için resmi teklif süreci Mart ayında başlayacak. Güney Koreli CJ CGV ve Çinli Wanda, Mars Cinema için potansiyel alıcılar arasında olduğu belirtildi.

Miliyet’in haberine göre, Mars Sinema, 27 şehirde 589 salonuyla faaliyet gösteriyor. 2001 yılında kurulan Mars Sinema, 2003 yılında İş Girişim Sermayesi'yle yaptığı ilk ortaklığın ardından birçok ortaklığa daha imza attı.

Mars Sinema son olarak girişim sermayesi şirketi Actera'nın ardından 2011 yılında da Esas Holding'i ortakları arasına aldı. Mars Sinema'da girişim sermayesi şirketi Actera ve Esas Holding'in yüzde 69.5, şirketin Yönetim Kurulu Bakanı Muzaffer Yıldırım'ın ise yüzde 30.5 hissesi bulunuyor. 

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