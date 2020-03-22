Marouane Fellaini de Koronavirüs'e yakalandı

Çin kulüplerinden Shandong Luneng Taishan forması giyen Belçikalı yıldız Marouane Fellaini'nin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs futbolcuları da vurmaya devam ediyor. Dün Juventus'un Arjantinli golcüsü Dybala'nın testinin pozitif çıkmasının ardından bugün de Fellaini'nin bu virüse yakalandığı açıklandı.



Çin Süper Ligi'nin 18 Nisan'da başlayacak olması sebebiyle 20 Mart'ta ülkeye dönen Belçikalı futbolcu 14 günlük karantinaya alınmıştı. Yapılan ilk kontrollerde yıldız ismin testleri pozitif çıktı.



Belçika Milli Takımı'nda 87 kez forma giyen Fellaini, daha önce İngiltere'nin Everton ve Manchester United takımlarında forma giymişti.

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